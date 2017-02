Lab Virgin Radio avec Milky Chance et Her : Gagnez vos places pour assister à l'émission le 16/02 à 16h

Ce jeudi 16 février, Virgin Radio ouvre les portes de ses studios et vous propose d’assister à l’enregistrement du Lab avec Milky Chance et Her. Rendez-vous à partir de 16h pour leurs interviews et autres lives sessions acoustiques ! Milky Chance, c’est le duo allemand qui a fait chavirer les coeurs en 2013 avec leur premier album Sadnecessary et le tube mélancolique Stolen Dance. Après une longue pause, les deux copains reviennent en 2017 avec un nouvel opus Blossom qui sort le 17 mars prochain. Her quant à eux, est formé par les Français Victor et Simon s’apprête à devenir LA sensation musicale de 2017. Avec leur pop soul irrésistible et seulement un EP, ils ont déjà réussi l’exploit d’avoir écoulé toutes les places pour leur concert le 11 avril à la Gaité Lyrique à Paris. Pour assister au Lab Virgin Radio avec Milky Chance et Her, suivez le guide !

Afin de peut-être remporter vos places pour le Lab Virgin Radio le 16 février prochain avec Milky Chance et Her, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correctement la question du formulaire, en ayant bien renseigner vos coordonnés au préalable, puis de croiser les doigts pour être tirés au sort et recevoir vos invitations pour l’évènement dans les locaux de Virgin Radio. Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire le règlement !