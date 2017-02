Lab spécial Tibz à suivre sur le Facebook de Virgin Radio le 7 février à 15h

Après le Lab de Peter Peter à suivre en direct sur le Facebook de Virgin Radio, cette semaine c’est au tour de Tibz de nous faire le plaisir de se produire en live, et toujours sur Facebook. L’artiste vous donnez rendez-vous ce mardi 7 février dès 15 pour une interview avec Lionel et une session acoustique. Pour suivre l’événement direction le Facebook Officiel de Virgin Radio où toute la séquence sera retransmise en live. Quant à Tibz, si vous ne le connaissez pas encore, on ne peut que vous inciter à regarder ce Facebook Live qui vous permettra de découvrir ce jeune talent qui devrait de plus en plus faire parler de lui dans les mois à venir ! Louane ne s’y est d’ailleurs pas trompée et a choisi l’artiste pour qu’il assure la première partie de ses concerts en 2016.

Tibz a un joli univers pop folk et se dit inspiré par des artistes comme Bob Dylan ou Neil Young. Auteur, compositeur, chanteur, dès l’âge de 10 ans il maîtrise le jeu de guitare et a commencé 5 ans plus tard à composer. Il chante en français et en anglais et quelque chose nous dit qu’après ce Lab Virgin Radio vous allez avoir envie d’écouter en boucle ses chansons Ton Sourire, Nation et On n’est pas bien là ! A demain 15h sur le Facebook de Virgin Radio !