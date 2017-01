La La Land : Un film à voir ET à écouter

La La Land sort aujourd'hui en salles, l'hymne à la vie et à l'art signé Damien Chazelle semble avoir déjà tout conquis si on en croit le superbe bouche à oreille dont il jouit ainsi que la pluie de Golden Globes et de nominations aux Oscars qui s'est abattue sur le film. Les premiers chiffres de son exploitation en France devraient être au diapason de l'accueil que les spectateurs lui ont réservé aux Etats-Unis et ailleurs. La La Land a la particularité d'être un film qu'il est important de voir sur grand écran mais c'est aussi une oeuvre qui s'écoute. Ce qui est assez logique pour une comédie musical, et quelque chose nous dit que vous allez avoir très envie de prolonger la magie en écoutant, en boucle, sa bande originale. La bonne nouvelle c'est qu'elle est déjà disponible sur la majorité des plateformes de streaming musicales.

Si les spécialistes du cinéma prédisent que La La Land raflera la majorité des Oscars pour lesquels il est nommé, ceux des catégories musiques lui sont pratiquement acquises. Que ce soit dans la catégorie Bande Originale ou celle de meilleure chanson originale. La B. O est signée Justin Hurwitz, un jeune compositeur américain, qui a partagé les bancs d'Harvard avec Damien Chazelle. Les deux compères jouaient dans le même groupe, car si Damien Chazelle a expliqué ne pas toujours avoir aimé la comédie musicale, jusqu'à sa découverte des Parapluies de Cherbourg ( qui fait partie des films qu'on vous recommande pour prolonger l'expérience La La Land), le réalisateur a en revanche toujours été fou amoureux du jazz. Une passion au cœur de ses trois films dont la Bande Originale est à chaque fois signée Justin Hurwitz.

Hurwitz a expliqué avoir composé la musique du film pendant que Damien Chazelle en écrivait le scénario. Il a été secondé par les paroliers Benj Pasek et Justin Paul dans cette tâche. Un duo habitué à travailler sur des comédies musicales jouées au théâtre. Les songwriters ont expliqué qu'une fois Emma Stone et Ryan Gosling engagés, les chansons ont connu beaucoup de réajustement afin de coller à leurs voix. Autre spécificité, si la chanson d'ouverture ( "Another Day of Sun", incroyable numéro d'introduction de La La Land) et deux autres chansons ont été pré-enregistrées, le reste des morceaux ont été enregistré en live. Un véritable défi pour les acteurs mais qui aura payé puisque City of Star et Audition - The Fool Who Dreams ont toutes les deux récoltées une nomination dans la catégorie meilleure chanson originale. Emma Stone et Ryan Gosling étaient tous les deux préparés à chanter, la première a joué dans la comédie musicale Cabaret à Broadway pendant 4 mois en 2014/2015 tandis que le second a pris des courts de chant pour le film mais rappelons qu'il a commencé au Mickey Mouse Club (au côté, entre autres, de Justin Timberlake) et qu'on l'avait déjà entendu pousser la chansonnette dans Blue Valentine. Les deux acteurs s'en sortent avec les honneurs et nous donnent envie d'écouter La La Land même les yeux fermés...