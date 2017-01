La La Land : Interrogé parce qu'il n'a pas aimé le film, le sketch hilarant du SNL

Samedi soir le Saturday Night Live recevait Aziz Ansari ( Parks & Recreation, Master of None) comme invité. Si l'host de la soirée a choisi d'ouvrir l'émission avec un monologue consacré à Donald Trump, fraîchement intronisé Président des Etats-Unis, le reste du show a été un peu plus léger. L'un des meilleurs sketchs du SNL du 21 janvier était celui consacré à La La Land. Une séquence encore plus facile à apprécier si vous avez déjà vu le très beau film de Damien Chazelle. Dans ce sketch Aziz Ansari joue le rôle d'un jeune homme n'ayant pas adoré La La Land. Les scénaristes ont alors imaginé qu'il se retrouvait interrogé par la police !

Le sketch du Saturday Night Live est particulièrement bien vu car il rappelle que La La Land est rapidement devenu le film que tout le monde devait adorer. Le SNL résume bien les reproches qu'on a pu adresser à cette comédie musicale avec Emma Stone et Ryan Gosling. Le sketch parle également de Moonlight, l'autre grand favori des Oscars 2017, et détenteur du Golden Globe du meilleur film dans la catégorie drame. La chute du sketch est excellente avec une référence à Westworld, série adorée par un grand nombre mais aussi jugée ennuyante par certains...