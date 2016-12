La Fête du Cinéma 2017 : Créez votre affiche avec Virgin Radio !

La Fête du Cinéma 2017 est de retour et elle aura lieu partout en France, du dimanche 25 juin au mercredi 28 juin au tarif unique de 4€ la séance les amis ! A cette occasion, on vous propose de créer vous-même l’affiche de La Fête du Cinéma ! Graphistes, illustrateurs, directeurs artistiques, professionnels ou amateurs passionnés, cette année, réalisez le visuel officiel de La Fête du Cinéma 2017 et affichez-vous dans toutes les salles de cinéma ! C’est un grand concours national organisé par la Fédération Nationale des Cinémas Français ! Durant 4 semaines, du 6 janvier au 2 février, vous pourrez déposer vos projets sur le site officiel de La Fête du Cinéma en postant le nombre de projets que vous souhaitez. Un jury déterminera les 10 projets finalistes qui seront soumis au vote du public sur la page Facebook de La Fête du Cinéma. Le grand gagnant sera annoncé finalement le 10 février 2017 !

Vous avez jusqu’au 2 février pour soumettre votre ou vos projets les amis ! En plus de voir votre affiche devenir l’affiche officielle de la Fête du Cinéma 2017, vous recevrez un chèque de 5000€, plutôt sympa ! Allez, rendez-vous sur le site officiel de La Fête du Cinéma pour retrouver toutes les informations !