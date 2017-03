La compilation Virgin Radio 2017 volume 2 disponible ce vendredi 10/03

En ces temps moroses, rien de mieux que de se réchauffer en musique ! Virgin Radio vous a concocté une petite compilation de saison, avec le meilleur de la musique pop, rock et électro du moment. Prêts à danser, chanter, rêver au rythme d’une playlist 100% Virgin Radio ? Vianney, Petit Biscuit, Rag’N’Bone Man, The Weeknd, Daft Punk, Ofenbach, Jain, Sia, Kungs, LP, The Avener, John Legend… Ils seront tous sur la compilation Virgin Radio volume 2 ! Rendez-vous le vendredi 10 mars prochain pour la sortie du triple CD qui sera également disponible en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Pour un avant-goût de ce qui vous attend, découvrez la tracklist de la compilation Virgin Radio volume 2 ci-dessous !

20. The xx - On Hold

19. Milow - Sur la Lune (Howling at the Moon)

18. Shawn Mendes - Treat You Better

17. HER - Five Minutes

14. Paradis - Toi et moi

11. John Legend - Love Me Now

10. The Avener - You Belong

9. LP - Lost On You

8. Maroon 5 - Don't Wanna Know

7. Kungs - I Feel So Bad

6. Sia - The Greatest

5. Ofenbach - Be Mine

2. The Weeknd - I Feel It Coming

CD2

1. Jax Jones - You Don't Know Me

2. Point Point - Part of the Game

3. Tibz - Nation

4. Mome vs Midnight To Monaco - Alive

5. Hailee Steinfeld - Starving

6. Calum Scott - Dancing On My Own

7. Niall Horan - This Town

8. Jonas Blue - By Your Side

9. Alma - Karma

10. Birdy feat. Navii - Words (VF)

11. Sam and Jova - It's not over

12. Martin Jensen - Solo Dance

13. JP Cooper - September Song

14. TESS - Love Gun

15. Jen Jis - 24 hours ago

16. Mai Lan - Vampire

17. Mans Zelmerlow - Rien que nous deux (Hanging On To Nothing)

18. Bormin' - Night & Day

19. Addal vs Mida - High

20. Crayon - Give You Up

21. Seeb feat. Jacob Banks - What Do You Love