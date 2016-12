La chanson la plus shazamée de 2016 est...

Pour clôturer l'année, les différentes plateformes musicales établissent leurs bilans respectifs des artistes les plus écoutés ou plébiscités. En ce qui concerne Shazam, vous vous en doutez, il s'agit des artistes les plus recherchés (si l'on peut dire). Ainsi, parmi les chansons les plus shazamées en 2016, on retrouve inévitablement Sia avec Cheap Thrills (en première place). Grâce à This Is Acting, Sia a réussi la prouesse de s'imposer comme une artiste à part entière et n'est plus la compositrice qui restait dans l'ombre et ça, elle le doit à des titres comme The Greatest ou Cheap Thrills, bien sûr. Dans le Top 10, il y a également Kungs avec This Girl (consécration pour le jeune DJ français), Twenty One Pilots avec Stressed Out et, bien sûr, Justin Bieber avec Love Yourself.

1. Sia - Cheap Thrills

2. Kungs vs Cookin’ On 3 Burners - This Girl

3. Alan Walker - Faded

4. Mike Prosner - I took a pill in Ibiza

5. Twenty One Pilots - Stressed Out

6. Lukas Graham - Seven Years

7. The Chainsmokers Feat. Daya - Don't Let me down

8. Imany - Don't Be So Shy

9. DNCE - Cake By The Ocean

10. Justin Bieber - Love Yourself

En ce qui concerne le reste, sachez que Drake est -quant à lui-, l'artiste le plus shazamé de l'année tandis que la chanson Rock la plus cherchée est, quant à elle, signée Coldplay (Hymn For The Weekend). Enfin, The Weeknd peut se vanter d'être l'artiste le plus shazamé côté R'n'B. Depuis sa création, Shazam a été installée près d'un milliard de fois et selon la BBC, l'application serait utilisée près de 20 millions de fois par jour.