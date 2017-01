La chanson la plus écoutée du réveillon sur Spotify était ...

C'est le premier classement Spotify de 2017 et il concerne... 2016 ! Enfin plutôt, comment les français et le reste du monde ont fêté le passage à la nouvelle année. Le géant suédois du streaming a ainsi dévoilé le classement des chansons les plus écoutées dans l'Hexagone et au niveau planétaire, lorsque les 12 coups de minuit ont sonné. L'autoproclamé Starboy, The Weeknd, est donc l'artiste avec lequel une majorité des gens connectés à Spotify le soir du nouvel an ont tenu à célébrer la nouvelle année. Starboy est n°1 des chansons les plus écoutées à minuit et I Feel It Coming est 9ème. On vous laisse découvrir ci-dessous le classement mondial en intégralité !

1. Starboy (The Weeknd)

2. closer ( The Chainsmokers)

3. Rockabye ( Clean Bandit feat Sean Paul & Anne-Marie)

4. Let Me Love You ( DJ Snake)

5. One Dance ( Drake)

6. Don't Wanna Know ( Maroon 5)

7. 24k Magic ( Bruno Mars)

8. Black Beatles ( Rae Sremmurd)

9. I Feel It Coming ( The Weeknd)

10. Fake Love ( Drake)

En France, c'est One Dance, la chanson la plus écoutée de tous les temps sur Spotify, et la première chanson à atteindre le milliard d'écoute sur la plateforme de streaming, qui est arrivée n°1. Starboy se classe quant à elle 3ème ! A noter que le seul frenchie à faire partie du top 10 est notre chouchou Mome avec son titre Aloha, qui arrive en 9ème position. La France se distingue du reste du monde en plébiscitant Cheap Thrills ( Sia), Can't Stop The Feeling (Justin Timberlake), I Took A Pill in Ibiza (Mike Posner) et Sex ( Cheat Codes). Et vous, vous avez écouté quoi ce soir là ?