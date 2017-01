La Belle et La Bête : Un nouveau spot TV dévoilé

En mars prochain, l'un des contes de fées les plus appréciés sortira enfin en salles. Avec Emma Watson et Dan Stevens au casting, la Belle et la Bête nous vend du rêve depuis des mois et clairement, entendre Emma Watson chanter l'un des titres du film n'a rien arrangé. La première bande annonce avait fait mouche, au point de détrôner celle de Fifty Shades Darker et une chose est sûre, ce nouveau Spot TV devrait rendre le monde encore plus impatient.

Ce court spot (seulement 30 secondes) nous annonce donc un film plein de rebondissements, de romantisme mais surtout, d'humour. Clairement, voir la Bête se faire conseiller par ses fidèles objets (Lumière, Big Ben et Mrs. Pott) ne peut que vous arracher un sourire. La sortie du film est prévue pour le 22 mars prochain et il y a fort à parier que Disney réalisera l'un de ses plus beaux scores.