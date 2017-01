La Belle et La Bête se dévoile sur de nouvelles photos

La sortie de La Belle et la Bête est prévue pour le 22 mars prochain et depuis peu, les studios Disney nous mitraillent d'aperçus de leur nouveau film. Après un spot TV dévoilé ce mois-ci et un extrait où Emma Watson chante divinement bien, c'est maintenant au tour de quelques clichés d'être publiés. En effet, le magazine Total Film a obtenu quelques images du film et sur ces dernières, on peut voir une bonne partie du casting.

Après Emma Watson (que l'on ne présente plus), c'est au tour de Dan Stevans et de Luke Evans d'être mis en lumière. Vous le savez, l'acteur britannique Dan Stevens (vu dans Downton Abbey) campe ce prince pris dans une malédiction tandis que Luke Evans, lui, prête ses traits à Gaston. Quatre photos, c'est un maigre aperçu, certes, mais c'est toujours mieux que rien ! La Belle et la Bête est de loin l'un des films les plus attendus de 2017 et forcément, nous n'avons qu'une hâte : qu'il sorte enfin sur grands écrans.

Et pour les plus curieux, la bande annonce est à revoir ci-dessus.