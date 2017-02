La Belle et La Bête : Quand Harry Potter s'incruste dans le trailer

Dans moins d'un mois, nous serons des millions à nous précipiter en salles pour voir le très attendu La Belle et la Bête. Emma Watson laisse une bonne fois pour toutes sa robe de sorcière pour mieux se glisser dans la robe de bal jaune de Belle et clairement, l'impatience grandit de plus en plus. Il suffit de l'entendre chanter pour avoir envie d'y aller ! A quelques semaines de la sotie, Disney continue de nous marteler de vidéos en tout genre mais dans le lot, il y a une qui a a retenu notre attention - celle du trailer.

Peut-être ne l'avez pas remarqué mais dans la bande annonce, Belle demande à Monsieur Jean s'il n'a pas oublié quelque chose, ce à quoi il répond : "Je crois que oui. Mais je ne parviens pas à m'en souvenir !". Si vous êtes un fidèle fan d'Harry Potter, peut-être aurez vous reconnu une réplique de ce cher Neville dans Harry Potter à l'école des Sorciers. On imagine qu'il n'y aura pas d'autres références à la saga de J.K Rowling mais rien que pour ça, nous avons hâte d'aller le voir. Rendez-vous dans quelques semaines !