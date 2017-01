La Belle et la Bête : Nouvelle Bande-Annonce avec le duo Ariana Grande et John Legend dévoilée

C'est l'ultime bande-annonce dévoilée par les studio Disney pour promouvoir son film phare de 2017 : La Belle et La Bête. Cette adaptation live, mélangeant prises de vues réelles et images de synthèses, est l'un des films les plus attendus de cette nouvelle année. En s'offrant les services d'Emma Watson pour jouer Belle et un casting de voix prestigieuses pour chanter sur la Bande Originale, Disney s'est assuré de susciter la curiosité et l'intérêt des fans. Cette énième bande-annonce nous permet d'en savoir plus sur les relations entre Belle et Gaston, et Belle et la Bête mais aussi, et surtout, d'entendre pour la première fois le duo Ariana Grande & John Legend sur le classique " Beauty and The Beast".

Bill Condon, réalisateur de Dreamgirls et des deux derniers volets de la saga Twilight, a tenu à incorporer des éléments de la comédie musicale La Belle et La Bête jouée à Broadway. Beauty and the Beast était à l'origine chantée par Angela Lansbury (interprète de Madame Samovar) et par Céline Dion et Peablo Bryson sur le générique de fin du dessin animé original. Trois nouvelles chansons ont été crées pour le nouveau film dont l'une d'elle, How Does A Moment Last Forever, sera chantée par Céline Dion quant à Josh Groban il chantera Evermore. Emma Watson donnera également de la voix, comme on a pu l'entendre dans plusieurs extraits !