La Belle et La Bête : Lumière et Big Ben se dévoilent dans un extrait vidéo

Le 22 mars prochain, nombreux sont ceux qui iront voir La Belle et la Bête au cinéma. Depuis quelques semaines, l'équipe du film est en pleine promotion et c'est l'occasion pour Disney de présenter de nouvelles scènes du long-métrage - en plus des trailers. Ainsi, il n"y a pas si longtemps, on pouvait voir Gaston chanter. Aujourd'hui, ce sont deux personnages emblématiques qui sont mis en avant : Lumière et Big Ben. Tout de suite, découvrez l'extrait en question !

Ainsi, on retrouve les deux personnages en train de s'activer : "Cette fille est la bonne", disent-ils. "Ils doivent tomber amoureux !". Bien évidemment, Lumière voit surtout qu'une éventuelle relation entre la Bête et la Belle lui rendrait son humanité. Les voir s'activer nous rappelle que sans ces personnages, La Belle et la Bête n'aurait pas cette légèreté et cet humour qu'on aime tant ! Il ne reste que quelques jours à patienter et d'ici là, nous n'avons plus qu'à revoir tous les trailers en boucle.