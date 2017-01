La Belle et La Bête : La demande en mariage tout droit sortie du conte de fées (PHOTOS)

C'est une demande en mariage digne d'un conte de fées ! L'utilisateur d'Imgur Jel2930 a en effet sorti le grand jeu pour faire sa demande à sa belle. Il explique que sa copine est obsédée depuis toute petite par la Belle et la Bête, qui a battu un record détenu par 50 Shades Darker. "Voici Cara, ma meilleure amie et ma complice" écrit-il en légende de la première photo de la jeune femme. "Elle a grandi en fantasmant sur la Belle et la Bête. Voulant recréer la fameuse scène, j'ai décidé de refaire la robe pour l'adapter à ma demande en mariage." Voilà ce que ça donne !

Et il n'a pas ménagé ses efforts. Avec une machine à coudre et "du café, beaucoup de café", le voilà qui recrée la célèbre robe de Belle... Pour parfaire la mise en scène, jel930 a choisi un lieu ou Cara ne pouvait pas refuser sa demande : la bibliothèque du parc de l'Etat de l'Iowa aux allures de celle de la Belle et la Bête, dont voici un nouveau spot TV. Et bonne nouvelle, elle a bien dit oui ! Au regard de son sourire, elle a été convaincue par les efforts de son futur mari...