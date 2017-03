La Belle et La Bête : La Bande Originale est disponible !

Avant la sortie du film dans les salles françaises le 22 mars prochain, La Belle et La Bête dévoile sa Bande Originale aujourd'hui. Une BO d'autant plus attendue que l'on sait que la musique joue un rôle important dans cette adaptation en prises de vues réelles de ce classique des studios Disney. Il y a quelques jours le clip officiel de la chanson Beauty and the Beast était dévoilé avec quelques images du film à la clé mais surtout le duo Ariana Grande et John Legend, sur son 31 pour l'occasion. Les deux artistes ont repris le classique chanté il y a près de 30 ans par Celine Dion. La canadienne est d'ailleurs présente sur la Bande Originale du film de 2017 avec l'inédit How Does A Moment Last Forever. On vous laisse découvrir ci-dessous plusieurs extraits de cet album afin de vous préparer au film qui sortira dans une dizaines de jours.

How Does A Moment Last Forever (Celine Dion )

En 1991, la jeune Celine Dion (qui n'était alors pas du tout une star) est recrutée par Disney pour interpréter la chanson titre Beauty and The Beast pour le générique de fin en duo avec peabo Bryson. En 2017, la chanteuse a encore l'honneur d’interpréter une chanson pour le générique !

Beauty and The Beast ( Emma Thomson / Mme Samovar)

Dans le dessin animé de 1991 c'est Mme Samovar (doublée par l'actrice Angela Lansbury) qui interprète au cours du film cette chanson devenue culte. Pour la version de La Belle et La Bête 2017 c'est donc à Emma Thomson, qui double la théière désormais en 3D, de chanter Beauty and The Beast, et elle s'en sort avec les honneurs !

Belle ( Emma Watson/ Belle, Luke Evans /Gaston et des chœurs)

Cette reprise de la chanson du dessin animé original ne manque pas de dynamisme et permet de se rendre compte qu'Emma Watson chante très bien tout comme Luke Evans qui incarne Gaston !

Evermore ( Dan Stevens / La Bête)

Autre titre original à faire son entrée sur la Bande Originale de La Belle et La Bête, cette chanson de La Bête est d'abord interprétée par Dan Stevens qui tient ce rôle mais elle existe aussi dans une version interprétée par Josh Groban !

The Mob Song ( Ensemble)

Autre chanson à découvrir, celle qui réunit une grande majorité du cast jouant les objets animés : Mme Samovar ( Emma Thomson), Big Ben ( Ian McKellen), Maestro Cadenza ( Stanley Tucci), Plumette (Gugu Mbatha - Raw) et Lumière ( Ewan McGregor).