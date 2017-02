La Belle et La Bête : Gaston et le Fou se dévoilent en chanson dans un nouvel extrait

Le teasing intensif de Disney concernant le film La Belle et La Bête, qui sortira dans les salles française le 22 mars, commence à faire son effet. On a l'impression de déjà tout savoir du personnage de la Belle, joué par Emma Watson, grâce aux nombreux extraits dévoilés depuis plusieurs mois. Cette fois ci, c'est au tour de Gaston ( Luke Evans) et Le Fou ( Josh Gad) de se dévoiler dans une courte featurette. Un clip où les deux protagonistes chantent une chanson intitulée Gaston. De quoi nous confirmer que La Belle et La Bête sera bien le film musical promis, Bill Condon, réalisateur du film, avait ainsi expliqué que cette nouvelle adaptation serait inspirée à la fois par le dessin animé Disney et par la comédie musicale de Broadway.

Outre Gaston, Belle aura aussi droit à sa propre chanson dont on a pu découvrir un extrait dans une précédente featurette. Elle est interprétée par Belle et Gaston. Le cast qui double les personnages animés (Big Ben, Lumière, Mmmr Samovar, Garederobe, Plumette...) donnera lui aussi de la voix sur la chanson Be Our Guest, extraite du dessin animé Disney original. Après avoir interprété le tube Beauty and The Beast pour le film animé de 1991, Celine Dion sera de retour sur la Bande Originale du film avec une chanson inédite. C'est enfin au duo Ariana Grande et John Legend que revient l'honneur d'interpréter la chanson titre que vous pouvez d'ors et déjà écouter en intégralité.