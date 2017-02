La Belle et La Bête : Emma Watson vous invite à voir un nouveau trailer

Fifty Shades Darker est sorti la semaine dernière et dans la liste des films les plus attendus, il nous reste la Belle et la Bête. Depuis quelques semaines, les studios Disney nous inondent d'extraits, de bande-annonces -dans lesquelles Emma Watson chante- et de photos. Sur Facebook, l'actrice en personne a partagé un trailer, histoire de nous donner l'eau à la bouche.

C'est un (court) trailer qui nous plonge un peu plus dans l'univers du film. Mais on ne va pas se mentir, nous n'y apprenons pas grand chose de nouveau. On sait que le casting regroupe de prestigieux acteurs britanniques (comme Erwan Mcgregor) et que la sortie est prévue pour le 22 mars prochain en France. L'histoire a beau être "as old as time", elle est surtout intemporelle et quelque chose nous dit que nous ne serons pas déçus. Verdict dans quelques semaines !