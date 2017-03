La Belle et La Bête : Emma Watson et le cast nous présentent Belle (vidéo)

Jusqu'à présent, Disney nous avait proposé de prendre toute l'ampleur de la dimension musicale de sa nouvelle adaptation de La Belle et La Bête. On a ainsi pu entendre Emma Watson ( Belle), Josh Gad ( Le Fou) et Luke Evans ( Gaston) chanter sur plusieurs extraits ainsi que la chanson titre du film, interprétée par le duo Ariana Grande et Jonh Legend. Mais quid des personnages ? En choisissant Emma Watson pour incarner le personnage de Belle, Disney ne s'est en effet pas contenter de prendre l'une des actrices les plus prometteuses de sa génération. La jeune femme est également connue pour ses prises de position en faveur des femmes mais aussi de l'éducation, des éléments qu'on retrouve dans le personnage qu'elle joue !

Dans cette featurette le réalisateur Bill Condon ( Dreamgirls) rappelle que Belle est l'une des premières princesses Disney à ne pas vouloir être une princesse et à être intéressée par son propre accomplissement plutôt que par l'homme qu'elle va épouser. Emma Watson précise qu'elle a toujours été attachée à ce personnage, et plus on l'écoute, et plus on se dit qu'il n'y avait pas meilleure candidate pour ce rôle. A noter également que La Belle et La Bête est le premier film Disney a introduire un personnage LGBTQ à travers le personnage du Fou comme on peut le voir dans l'extrait où il semble développer des sentiments envers Gaston.