La Belle et la Bête : Emma Watson chante "Something There" (audio)

2017 commence en douceur avec un extrait audio de la Bande Originale de La Belle et La Bête. Le film Disney en prise de vue réelle sortira le 22 mars 2017, et d'ici là le studio américain compte bien nous faire patienter avec des extraits bien choisis. Emma Watson a été choisi pour interpréter le rôle de Belle, et l'actrice ne se contente pas d'y jouer la comédie. Elle donnera aussi de la voix en chantant et c'est donc un extrait de 30 secondes du titre Something There qu'on peut d'ors et déjà écouter ! Force est de constater que la britannique a un joli brin de voix et s'en sort plutôt très bien...

Here's your exclusive first listen of @EmmaWatson​ singing 'Something There' from Beauty and the Beast. #BeOurGuest pic.twitter.com/AWpcrDmELY — Beauty and the Beast (@beourguest) 31 décembre 2016

La Belle et la Bête n'est pas encore sorti dans les salles de cinéma qu'ils engrangent déjà de jolis records. Le film a la particularité d'être celui dont la bande-annonce a été vue le plus de fois en 24h, dépassant ainsi le précédent record établi par la Bande-Annonce de Fifty Shades Darker. Au côté d'Emma Watson, on retrouvera les acteurs Dan Stevens ( La Bête), Luke Evans ( Gaston), et les voix de Ewan McGregor (Lumière), Emma Thompson ( Mme Samovar), Ian McKellen (Big Ben) et Josh Gad ( Le Fou) pour interpréter les personnages en dessin animés.