La Belle et La Bête : Emma Watson chante dans un nouvel extrait consacré à Belle

Il faudra patienter encore un mois avant de découvrir la nouvelle adaptation de La Belle et la Bête au cinéma. Cette fois ci c'est Disney qui produit le film, dans une version en prise de vues réelles avec Emma Watson et Dan Stevens (Downton Abbey) dans les rôles titres. Chez VirginRadio.fr on a particulièrement hâte de découvrir le film car il s'annonce hautement musical. Outre la chanson titre interprétée parle duo Ariana Grande et John Legend (à l'origine chantée par Céline Dion), d'autres artistes de renom ont participé à la Bande Originale. Emma Watson en personne se met d'ailleurs au chat à plusieurs moments du film, comme on peut le découvrir dans un nouvel extrait dévoilé par Disney et intitulé "Belle".

Cet extrait d'une minute confirme que la Belle et la Bête aura autant cet aspect comédie musical que le dessin animé dont il est inspiré. Après les succès du Livre de La Jungle (Jon Favreau) en 2016, Disney continue à miser beaucoup sur les adaptation de ces grands classiques en prises de vues réelles. Avec à chaque fois un casting de choix et des réalisateurs de renom derrière la caméra. Bill Condon, le metteur en scène de La Belle et la Bête 2017, a fait ses armes sur Dreamgirls, film inspiré par le parcours des Supremes avec Beyoncé dans le rôle principal. Nul doute qu'il devrait donc avoir le sens du rythme et de la chorégraphie pour faire de cette adaptation du célèbre conte, un enchantement !