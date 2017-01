La Belle et La Bête : Emma Watson chante dans un nouvel extrait

On ne les arrête plus : les studios Disney présenteront très bientôt l'adaptation tant attendue de La Belle et la Bête et pour combler une attente difficile à supporter pour les fans, ils n'ont de cesse de dévoiler trailers, affiches ou extraits. Après un Spot TV diffusé pas plus tard que vendredi dernier ou encore un extrait (bluffant) dans lequel Emma Watson donne de la voix, voici une nouvelle vidéo qui devrait vous convaincre définitivement d'aller en salles pour voir ce film qui s'annonce déjà comme un succès.

Cette fois encore, c'est extrêmement court. Seulement trente petites secondes pour avoir un nouvel aperçu de l'un des films les plus attendus de 2017, c'est peu - on vous l'accorde. Toujours est-il qu'Emma Watson nous charme une fois de plus en chanson et que ça, ça suffit à compenser la frustration engendrée par un si petit extrait. Le film devrait sortir le 17 mars Outre-Atlantique avant d'arriver chez nous le 22. En attendant, patience !