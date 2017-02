La Belle et La Bête : Dans les coulisses du film avec Emma Watson (videos)

La sortie de la Belle et la Bête, dont voici de nouvelles photos, est prévue pour ce 22 mars en France et c'est de plus en plus difficile d'attendre ! Histoire de nous faire patienter, voici deux courtes vidéos en coulisses en compagnie d'Emma Watson... Dans un premier extrait intitulé "Timeless Tale", on peut voir l'interprète de Belle souhaiter aux téléspectateurs la bienvenue dans le monde de la Belle et la Bête en déclarant : "Ca a été un véritable rêve de donner la vie à Belle dans ce beau conte de fée intemporel, et j'ai vraiment hâte à ce que vous le voyiez."

Dans la seconde vidéo, un journaliste de Disney Channel demande à Emma Watson, qui cache des livres dans le métro pour la bonne cause, comment elle appréhende le fait de participer à un tel classique : "Il y a beaucoup de pression. Ne foire pas ça. Ne foire pas ça parce que je l'aime tellement (La Belle et la Bête ndlr), ça signifie beaucoup pour moi." Nous, on est à peu près sûrs qu'elle fera du bon boulot.