La Belle et La Bête : Ariana Grande : John Legend, leur duo dévoilé en intégralité ( vidéo)

Cette semaine on découvrait une nouvelle bande-annonce de La Belle et La Bête avec en fond sonore un duo réunissant Ariana Grande et John Legend. Les deux artistes ont été choisi pour ré-enregistrer la célèbre chanson éponyme, à l'origine interprétée par Angela Lansbury, popularisée par Celine Dion et Peabo Bryson. Ariana Grande a déjà prouvé par le passé qu'elle savait imiter à la quasi perfection la chanteuse canadienne mais avec cette nouvelle version de Beauty and The Beast, elle prouve surtout qu'elle était un choix parfait pour interpréter un classique Disney, tout comme John Legend. La version audio de cette reprise vient d'être dévoilée en intégralité, on vous laisse la découvrir ci-dessous dans le player.

La communication des studios Disney autour de la version "live action" de La Belle et La Bête est assez offensive. De nombreux contenus et chansons sont dévoilés en amont de la sortie du film (le 22 mars dans les salles français, le 17 aux Etats-Unis). La production a mis toutes les chances de son côté avec un cast composé de la très populaire Emma Watson, Dan Stevens (Matthew Crawley de Downton Abbey), Luke Evans (Le Hobbit), le doublage des personnages animés (Big Ben, Lumière, Mme Samovar etc) sont aussi assurés par des comédiens de premier rang (Ian McKellen, Ewan McGregor, Emma Thompson). La Bande Originale s'annonce également très soignée avec une nouvelle chanson interprétée par Celine Dion ( How Does a Moment Last Forever), une autre par Josh Groban ( Evermore) et des chansons reprises par le cast ( Emma Watson, Luke Evans, Ewan McGregor etc.).