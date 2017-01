La Belle et La Bête : Ariana Grande et John Legend en duo pour la bande originale

Si les chanteurs n'ont rien confirmé officiellement, c'est tout comme ! Ariana Grande et John Legend participeraient en effet à la bande originale très attendue du film "La Belle et la Bête" avec Emma Watson dans le rôle titre, qui chante elle aussi dans un extrait. Histoire de bien nous le faire comprendre, l'interprète de "Side to Side" a mis en ligne une photo d'elle en studio en mettant en légende un emoji de la célèbre rose du conte. Une photo aussitôt repostée sur le compte Instagram de la Belle et la Bête !

???? Une photo publiée par Ariana Grande (@arianagrande) le 10 Janv. 2017 à 14h50 PST

Ariana Grande et John Legend reprendraient la chanson phare du dessin animé, écrite par Alan Menken et Howard Ashman et qu'Angela Lansbury interprétait dans la version Disney de 1991. Si on ne sait pas encore quand on pourra écouter cette reprise, mais il y a fort à parier que ce sera avant la sortie de la Belle et la Bête, qui bat déjà un record détenu par 50 Shades Darker, en salles le 22 mars prochain.