L.E.J. répondent aux questions de leurs fans sur YouTube

Quelques semaines avant la cérémonie des Victoires de la Musique, les nominations sont tombées. Surprise pour L.E.J., les voilà nommées dans la catégorie Révélation scène ! Dans une nouvelle vidéo questions-réponses, les trois jeunes femmes sont revenues sur cette annonce inattendue et ce prix qu’elles rêvent de remporter. En attendant, Lucie, Elisa et Juliette se concentrent sur leur prochain album, qu’elles espèrent sortir à la rentrée 2017. « Il y a peut-être des gens qui seront surpris mais j’espère que ce sera uniquement dans le bon sens », prévient Elisa, précisant que le violoncelle et les voix seront toujours au cœur de leur musique, avec un peu plus de percussions et de basses.

Le groupe est également revenu sur le meilleur moment de la tournée (à savoir, la dernière date à Rennes), ainsi que sur le souvenir le plus drôle de ces mois sur la route ! Enfin, en ce qui concerne leurs projets pour l’année à venir, les jeunes femmes travaillent actuellement sur un nouveau spectacle à présenter en festival cet été. En Attendant l’Album, le dernier EP de L.E.J. paru en 2015, est à retrouver dans notre top des meilleurs albums de chansons françaises de 2016. Parce que justement cet album, on l’attend de pied de ferme !