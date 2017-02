Kygo feat Selena Gomez : It Ain't Me, leur collaboration dévoilée

Depuis quelques semaines sur Instagram, Selena Gomez et Kygo laissaient planer le doute sur une collaboration musicale. C'est désormais officiel : on peut écouter le tout premier morceau depuis le break de la chanteuse ! Intitulé "It Ain't Me", le titre est sans doute l'un de ses plus sophistiqués jusqu'ici, où elle nous chante les méandres d'une relation amoureuse consumée par l'alcoolisme. Un morceau à la fois planant et entêtant à écouter ci-dessous.

Débutant avec la voix de Selena Gomez sur des accords de guitare et piano, la chanson monte peu à peu en puissance sur le refrain où l'on retrouve l'ambiance tropicale caractéristique du producteur. Avec en plus le statut de superstar de Selena Gomez et son grand retour sur le devant de la scène, il y a de quoi assurer à "It Ain't Me" une belle place dans les charts mondiaux...