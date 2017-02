Kungs remporte sa première Victoire de la Musique avec Layers !

Il n'a que 20 ans, il soulève des Zénith et bientôt, il ira se mesurer au public Californien à Coachella. Kungs, c'est notre petite fierté à nous, c'est l'artiste que le monde entier s'arrache et qui pourtant, vient de France. Il est la preuve que nous sommes encore capables de rivaliser avec les plus grandes stars américaines dans les charts et visiblement, sa carrière ne fait que commencer. Ce soir, il a remporté sa première Victoire de la Musique face à Justice et Jean Michel Jarre dans la catégorie Album Electro. Yann Moix le comparait à Tarantito et il faut croire que cette fois, il a vu juste.

Parce qu'il ne devait pas s'y attendre, il a failli tomber en montant sur scène. Lui qui a pourtant l'habitude de se retrouver devant autant de monde et qui a déjà ouvert pour David Guetta semble encore être impressionné par quelque chose ! Et pour cause, c'est sa première victoire. Quelque chose nous dit d'ailleurs que ce n'est pas la dernière. Layers est un album excellent et si vous ne l'avez pas encore écouté, faîtes-le !