Kiz invités du Virgin Tonic, revivez leur passage en vidéo !

En moment,Ed Sheeran cartonne dans les charts avec Shape Of You. Mais dans le Virgin Tonic, on a surtout aimé la reprise de Kiz, intégralement réalisée avec des filtres Snapchat. Clairement, vous n'avez pas pu passer à côté de ce cover original et excellent. Nous, on a aimé le concept et du coup, on a décidé de l'adapter. Résultat, on vous a demandé de nous chanter I Feel It Coming de The Weeknd afin d'en faire un clip. Et vous imaginez bien que le résultat est parfait !

Ils nous ont gentiment monté le clip ce week end et vous l'aurez compris, il vous est clairement dédié à vous, chers auditeurs ! Grâce à vous, Virgin Radio ne cesse de battre des records et c'était important de vous en remercier. Aussi, on note la présence Vianney (qui est passé nous voir vendredi) ou encore de Julian Perretta. On vous le dit, on a fait ça bien !

Notez que l'album de Kiz est déjà disponible en pré-vente et qu'il sortira le 03 mars prochain !