Katy Perry, Major Lazer, Phoenix... Les albums les plus attendus de 2017

2016 a été l’une des années les plus riches musicalement, et on ne l’oubliera pas de sitôt. De superbes albums ont été publiés, nos artistes préférés ont fait leur retour après de longues absences, de nouveaux talents ont émergé de de la nouvelle scène très prometteuse et on a assisté à des concerts qui resteront gravés dans les mémoires pendant un bon moment. Alors que l’année à laquelle on repense avec nostalgie s’achève tout doucement, il est temps de commencer à se préparer à celle qui arrive, 2017 s’annonce tout aussi riche en émotions. Pour vous faire une idée de ce qui vous attend, voici la sélection (dans le désordre) de la rédac’ des albums les plus attendus. Prêts à danser/rêver/chanter/aimer encore plus qu’en 2016 ?

The xx - I See You prévu le 13 janvier

The xx s’apprête à sortir son 3e album studio, cinq ans après le dernier Coexist (2012). Le groupe anglais mené par Jamie XX donnera dans la foulée deux concerts à Paris les 14 et 15 février prochains.

Charli XCX - Printemps 2017

Le troisième opus de Charli XCX, dont le premier extrait After The Afterparty a été dévoilé, est prévu pour 2017 et la chanteuse le présente elle-même comme un album divisé en deux parties, une pop et l’autre plus orientée dance.

The Chainsmokers - TBA

Après le carton de leur tube Closer en 2016, The Chainsmokers se sont fait une belle notoriété et devraient sortir leur premier album l’an prochain afin de répondre à la demande insistante des fans. Un succès annoncé ?

Katy Perry - TBA

Plus de trois ans qu’on l’attend, le nouvel et cinquième album de Katy Perry devrait enfin sortir l’année prochaine. Si on en sait pas plus pour le moment, il se murmure qu’une tournée pourrait suivre également.

U2 - TBA

Pour fêter les 30 ans de Joshua Tree (déjà !), U2 a annoncé une tournée très spéciale à venir un un nouvel album qui sera la suite de Songs of Experience sorti en 2014.

Justin Timberlake - TBA

Son tube Can’t Stop The Feeling, bande originale du film d’animation Trolls, s’est hissé au sommet des charts du monde entier, et le cinquième album du chanteur américain devrait sortir pour… fin 2017 !

Maroon 5 - TBA

Après le cinquième album V sorti en 2014 et un best of en 2015, le nouvel album de Maroon 5 devrait à priori bien sortir en 2017 et Don’t You Know, le featuring avec Kendrick Lamar, en être le premier single.

Taylor Swift - TBA

Si on a cru pendant un moment que le successeur de 1989 allait être dévoilé par surprise en octobre dernier, il y a de très fortes chances qu’il sorte enfin en 2017. On l’attend de pied ferme, d’autant plus que les rumeurs annoncent une collaboration avec Drake !

Major Lazer - TBA

Diplo l’a confirmé, de nouvelles chansons de Major Lazer arrive dès janvier 2017 et le nouvel album Music Is The Weapon devrait suivre à son tour dans l’année. Cold Water sera certainement le lead single de l’opus et un des autres morceaux de la tracklist devrait s’intituler PARTYNEXTDOOR.

Guns N’ Roses - TBA

Après la reformation en 2016, Guns N’ Roses serait retourné en studio pour enregistrer de nouvelles chansons, à paraître sur un nouvel album logiquement non ? Toute la formation sera par ailleurs en concert au Stade de France à Paris le 7 juillet 2017.

Phoenix - TBA

Après une multitude de dates annoncées pour des festivals l’été prochain dont Musilac, Les Vieilles Charrues ou encore Garorock, on a quasiment la certitude que Phoenix sortira un album l’an prochain. Quasiment.

Ed Sheeran - TBA

Après de longs mois d’absence, Ed Sheeran a récemment fait son retour sur les réseaux sociaux en postant l’image très énigmatique d’un fond bleu et a été annoncée à l’affiche de Glastonbury 2017. Tant d’indices qui nous indiquent la sortie du successeur de X l'année prochaine.

Arctic Monkeys -TBA

Après de nombreuses rumeurs, la nouvelle a enfin été confirmée, les Arctic Monkeys sont bien retournés en studio pour l’enregistrement de leur sixième album studio. La rédac' surexcitée par la nouvelle vous avez dit ?

Gorillaz - TBA

La sortie du cinquième album studio de Gorillaz en 2017 a été confirmée par Damon Albarn lui-même, pour début 2017 même ! Sont d’ores et déjà annoncées en featuring notamment Snoop Dog et De La Soul, de quoi titiller encore plus notre impatience.