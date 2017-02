Alors que Katy Perry nous teasait depuis quelques semaines son retour sur les réseaux sociaux sans toutefois donner de réelles échéances, la jeune chanteuse nous apporte, aujourd'hui, enfin plus de détails. Et comme à son habitude, la reine des réseaux sociaux a choisi Twitter pour préciser les circonstances de son comeback. L'interprète de Roar a, en effet, retweeté le post de l'organisation des Grammy Awards 2017, validant par là-même l'information qu'elle profiterait de l'événement pour revenir sur le devant de la scène : "CONFIRME : Katy Perry sera de retour sur la scène des Grammy. Ne ratez pas sa performance pour le plus gros événement musical de l'année le 12 février sur CBS".

CONFIRMED: @katyperry returns to the #GRAMMYs stage ????Don't miss her performance on Music's Biggest Night Feb. 12 on @CBS! ????if you're excited pic.twitter.com/TgpshMJRpD — Recording Academy (@RecordingAcad) 7 février 2017

Selon Billboard, Katy Perry présenterait le premier titre de son nouvel album, le cinquième opus de la chanteuse, Chained to the Rythm. Un retour attendu pour l'interprète de Roar qui s'était éloignée des spotlights pour se concentrer sur la composition et l'écriture du successeur de Prism, sorti en 2014. Le choix des Grammy Awards 2017 n'est pas anodin pour la chanteuse : elle a reçu 13 nominations de l'académie et s'est déjà produite à de nombreuses reprises sur la scène du Staples Center à Los Angeles. En outre, Katy Perry s'assure d'une plateforme solide en termes d'audience - l'édition 2016 avait attiré plus de 25 millions de téléspectateurs - pour présenter sa nouvelle chanson. Rendez-vous dimanche 12 février pour découvrir Chained to the Rythm.