Katy Perry chante Chained to the Rhythm en live aux Grammy Awards 2017

C'est un retour en force pour l'américaine Katy Perry. Vendredi 10 février elle dévoilait son tout nouveau single, Chained to the Rhythm après l'avoir teasé très efficacement quelques jours auparavant. L'équipe marketing de la chanteuse s'était amusée à cacher des boules à facettes dans divers endroits des Etats-Unis et celles-ci diffusaient en avant-première cette nouvelle chanson. Ce come back de la chanteuse de Roar pourrait être enfin gagnant, après le résultat en demi-teinte de Rise cet été ! En misant sur un titre rétro, aux sonorités disco, Katy Perry frappe fort et quelle meilleure occasion que les Grammy Awards pour jouer pour la première fois en live sa toute nouvelle chanson ?

Si Katy Perry s'en est pas trop mal sortie vocalement parlant, on est resté un peu sceptique concernant la mise en scène de l'artiste.