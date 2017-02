Katy Perry : Chained To The Rhythm, son nouveau single dévoilé !

Avant son grand retour sur scène aux Grammy Awards 2017 ce week-end, Katy Perry nous fait un beau cadeau ! La chanteuse nous dévoile son nouveau titre "Chained To The Rhythm" suite à un teasing interminable cette semaine. Produit par le faiseur de tubes Max Martin et Ali Payami, on y retrouve également des invités de choix. Non seulement Skip Marley, petit-fils de Bob, mais aussi la chanteuse australienne Sia qui ont tous les deux participé à l'écriture du titre ! Vous pouvez aussi découvrir la lyrics video ci-dessous.

Dive deeper into this bop - feast your eyes on the LYRICS: https://t.co/6QyfZPq4ta. ???????????????????????? — KATY PERRY (@katyperry) February 10, 2017

Une chanson à l'énergie très dancefloor et aux influences délicieusement années 80 ! On a désormais très hâte d'avoir un clip et de voir sa grande performance aux Grammy Awards ce dimanche. On sait en plus que Skip Marley sera aux côtés de Katy Perry... "Chained To The Rhythm" signe le grand retour de Katy Perry pour son 4ème album, dont la sortie n'a pas encore été communiquée...