Dix jours après avoir dévoilé son tout nouveau single, Chained To The Rhythm, Katy Perry nous propose de découvrir le clip. On retrouve la chanteuse dans un univers déjanté et pastel qu'on lui connait bien qu'elle introduit en expliquant " Bienvenue à Oblivia, où tout est toujours rose". Le clip est en effet plein de couleurs rose bonbon et bleu pastel et se déroule dans un parc d'attraction old school. Mais si Katy Perry choisit d'adopter une esthétique vintage (cf. les costumes et coiffures tout droit sortis des années 50) et des couleurs pastels, sensées être rassurantes, il faut voir plus loin. Sous le vernis glacé du California Dream que l'artiste chantait il y a quelques années, se révèle une réalité pas si joyeuse.

En surface tout va bien mais il ne s'agit bien que d'apparence car le parc d’attraction est ici symbolisé par un hamster tournant dans sa roue, écho aux paroles de la chanson qui dénoncent le fait que l'on ait tendance à se laisse enfermer dans une bulle sans se rendre compte de ce qui se passe autour de nous. Le nouveau single de Katy Perry n'est en effet pas seulement un joli petit tube disco pop, c'est aussi un morceau engagé politiquement. La chanteuse s'est beaucoup engagée aux côtés de Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle avant de prendre en pleine face, comme nombre de ses compatriotes américains, la réalité. Celle d'une Amérique qui a élu Donald Trump contre qui elle a mené une charge subtile lors des Grammy Awards avec une performance discrètement politisée. On retrouve donc dans le clip tous les éléments qui font de cette chanson bien plus qu'un hymne new disco !