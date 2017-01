Katy Perry : Ce que l'on sait sur son nouvel album 

Déjà trois ans depuis le dernier album de Katy Perry (Prism) sorti en octobre 2013 ! Forcément, on s'impatiente quant à la suite... Après des mois de rumeurs et de petits teasings dans tous les sens, il semblerait que la belle soit enfin prête à sortir son quatrième album en 2017 ! Katy Perry, qui fait partie des artistes les plus attendus cette année, a presque confirmé l'affaire sur Twitter en octobre dernier, expliquant qu'elle était de retour en studio et que l'année 2017 serait "serrée comme pas possible"... Et il semblerait que la tournée mondiale soit prévue dans la foulée !

Ok back to the studio for me. 2017 is gonna tight af. ???? — KATY PERRY (@katyperry) October 20, 2016

@godneybjs see you at my show 2K17???? — KATY PERRY (@katyperry) September 18, 2016

Selon Digital Spy, les chansons "She’s So Creepy,” “In Flames,” “Heartache Crusade,” “Legacy (I’m Threw)” et “Crocodile Tears" sont répertoriées à son nom même si non confirmées officiellement pour ce nouvel album. La star aurait aussi enregistré une chanson écrite par Swae Lee du duo rap Rae Sremmurd et ce dernier a l'air très content du travail de la chanteuse dessus, saluant "son style". Après des collaborations rap avec Kanye West (E.T.), Snoop Dogg (California Gurls) ou Juicy J (Dark Horse), on a hâte d'entendre ce que ça donne ! Katy Perry a promis quelque chose de différent dans une interview en septembre 2016 pour InStyle ! La chanteuse a expliqué travailler avec "beaucoup d'auteurs et producteurs inattendus apportant beaucoup de choses différentes en matière de sons (...) Je sais exactement comment écrire des paroles sur des instru parce que mes forces sont les mots et les mélodies. Je me mets dans des situations inattendues qui apportent beaucoup de nouvelles couleurs." Intrigant...

En parlant de paroles, on peut s'attendre à des messages bien plus politiques et moraux. Fervente supportrice d'Hillary Clinton lors de la présidentielle américaine 2016, Katy Perry a visiblement été inspirée par de nouveau thèmes : "Hillary a allumé un feu en moi qui brûle plus fort chaque jour et ce feu ne s'éteindra jamais... C'est drôle comme des gens qui ne sont pas d'accord avec moi me disent "tais toi et chante". Mec, c'est ce que je vais faire de manière totalement différente... L'année prochaine" écrivait-elle dans un post Instagram il y a quelques mois. Enfin, niveau production, Katy Perry retrouve le faiseur de tubes Max Martin à qui l'on doit déjà "I Kissed A Girl,” “Hot N Cold,” “Teenage Dream” et “Rise". Elle a révélé travailler aussi pour la première fois avec Shellback, derrière "Bad Blood" de Taylor Swift (héhé) ou encore "If You Seek Amy" de Britney Spears.

"Don't be scared to die" avec une vibe très 80s

Katy posted a split second of a song from the studio! Don't be scared to die? don't be scared to cry? Whatcha think? https://t.co/IyuwFuObFf pic.twitter.com/j1G4mhR1Ie — Katy Perry | FOTP (@FOTPKatyPerry) December 17, 2016

Une voix réverbérée et un beat irrésistible...

Katy Perry a posté une vidéo très intrigante sur Snapchat mettant en scène un écureuil en pleine course, ajoutant en commentaire "Nous dans la vie comme pour le clip d’un premier single". Une vidéo pour un premier single serait ainsi en préparation ! D'ailleurs, melty.fr nous apprend en exclusivité que le clip en question sera en tournage le 18 janvier prochain aux Etats-Unis pendant quelques jours... Au regard de son passé visuel, on sait déjà que cette nouvelle vidéo devrait être impressionnante et que le single sera un tube... Ce clip devrait lui annoncer la sortie d'un album dans la foulée. Bref, affaire à suivre ! Vous avez hâte à son grand retour ?