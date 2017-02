Katy Perry confirmée aux BRIT Awards 2017

Katy Perry opère son retour sur le devant de la scène musicale à un très bon moment de l'année, à savoir celui de la saison des prix. Dimanche l'artiste était en direct de la 59ème cérémonie des Grammy Awards pour interpréter pour la première fois en live son tout nouveau single, Chained To The Rhythm. Une chanson que l'on pourra également entendre dans quelques jours sur la scène des BRIT Awards, et pour rappel, les plus chanceux d'entre vous pourront même l'entendre depuis la salle de l' O2 à Londres. Virgin Radio vous fait gagner vos places et vos séjours à Londres pour assister aux BRIT Awards 2017 où se produiront égalament Ed Sheeran, Bruno Mars, Robbie Williams et les Little Mix. Alors branchez vous toute la semaine sur Virgin Radio pour tenter de gagner vos places...

YAY 2nd chapter of #ChainedToTheRhythm continues in LONDON! ❤????????❤ https://t.co/v3XVNjHMgh — KATY PERRY (@katyperry) 14 février 2017

Katy Perry a fait grande sensation lors des Grammy Awards 2017 où elle a décidé de jouer sa chanson dans une mise en scène au fort accent politique. En fera-t-elle de même lors des BRIT Awards 2017 ? Rendez-vous le mercredi 22 février sur VirginRadio.fr pour le savoir puisqu'on vous fera vivre la cérémonie en direct. Après le succès en demi-teinte de son hymne pour les jeux olympiques, Rise, Katy Perry s'assure avec Chained To The Rhythm de faire danser les foules. Ode au disco, ce nouveau single comporte des paroles bien plus engagés que ses précédentes chansons. A noter que Katy Perry a aussi le droit à son propre emoji spécial BRIT Awards dès que vous tapez le hashtag #KatyPerryBRITs sur Twitter !