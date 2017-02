Kaleo et Tibz dans Lab Virgin Radio, toutes les vidéos

Chaque semaine, Lionel reçoit dans le Lab Virgin Radio de prestigieux invités pour une petite session live acoustique ainsi qu’une interview; Dimanche 12 février dernier, Kaleo et Tibz ont répondu présent pour une émission riche en émotions. Kaleo, c’est le quatuor islandais qui cartonne actuellement avec le titre Way Down We Go, il y a quelques semaines de cela, ils avaient d’ailleurs enchanté le Trianon de Paris et la rédac’ de VirginRadio.fr ! Tibz, quant à lui, s’est fait connaître en assurant notamment la première partie des concerts de Louane l’an dernier, c’est un artiste confirmé qui écrit, compose et interprète tous ses titres oscillants entre la pop et la folk. Il risque de faire beaucoup parlé de lui dans les mois à venir, et nous a fait l’honneur de se produire dans le Lab Virgin Radio. On regarde !

Si vous avez apprécié la prestation de Kaleo dans les studios de Virgin Radio, sachez que le groupe jouera pour la première édition française de Lollapalooza les 22 et 23 juillet prochain à l’Hippodrome de Longchamp aux côtés de The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey ou encore DJ Snake. Tibz fera un petit tour de France pour nous présenter son live à l’occasion de divers showcases Virgin Radio, le 20 février à Lille, le 22 février à Montpellier ou encore le 24 février à Caen.