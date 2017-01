Kaleo enchante le Trianon (live report)

Si beaucoup ont découvert Kaleo seulement cette année, le groupe tout droit venu d’Islande s’est formé en 2012 et a publié son second album A/B en juin dernier, près de cinq ans après le précédent. Après un concert remarqué il y a quelques mois à la Maroquinerie, les quatre amis d’enfance sont de nouveau passé dans la capitale ce vendredi 27 janvier le temps d’un concert au Trianon cette fois-ci qui se jouait à guichet fermé. La notoriété des Islandais ne fait que grandir depuis quelques mois, Way Down We Go cartonne sur les ondes radiophoniques (notamment sur Virgin Radio !) et l’ambiance du concert s’en est largement ressentie, les fans sont de plus en plus nombreux, de plus en plus passionnés. VirginRadio.fr ne pouvait manquer l’évènement, et vous raconte d'un live qui nous a enchanté le Trianon !

Le concert s’ouvre tout en douceur sur I Can’t Go On Without You du dernier opus et c’est presque tout le Trianon qui s’est tue aux premières notes, complètement captivé. On boit les paroles, et on se laisse emporter par ce titre qui alterne entre délicates mélodies sublimant la profonde voix du chanteur et des refrains puissants qui nous donnent des frissons partout dans le corps. C’est finalement cette dualité qui caractérisera tout le set, des titres folk très harmonieux et des morceaux plus rock et blues qui nous élèvent et nous font transpirer. Le groupe s’essaiera aussi à l’exercice de la reprise sur le tube Bang Bang (You Shot Me Down) de Cher en proposant une version encore plus mélancolique que le titre originellement sorti en 1987. Quand vient Way Down On Me, la salle reprend bien sûr les paroles en choeur et la communion entre les musiciens et le public est parfaite. Le show s’achèvera de façon grandiose sur Rock’n’Roller, on avait rarement vu une chanson aussi bien porter son nom tant leur prestation était intense. Merci Kaleo pour cette sublime soirée, on vous retrouve cet été au Main Square Festival 2017 ou encore à la première édition du Lollapalooza à Paris !