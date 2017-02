Justin Timberlake : Son incroyable numéro d'ouverture aux Oscars 2017 sur Can't Stop The Feeling

Cette nuit le monde du cinéma et tous les passionnés du 7ème art avaient les yeux rivés sur la 89ème cérémonie des Oscars. Une remise de prix qui a vu le triomphe de La La Land, le film de Damien Chazelle est repartie avec 6 statuettes dont celle du meilleur réalisateur et de la meilleure actirce mais aussi de Moonlight, sacré meilleur film même si la récompense avait d'abord été décernée par erreur à ... La La Land ! La série a été également émaillée de séquences musicales qu'on a pas manqué de suivre avec attention. C'est à Justin Timberlake qu'est revenu l'honneur d'ouvrir la cérémonie avec Can't Stop The Feeling, nommée dans la catégorie meilleure chanson originale. Le tube extrait de la Bande Originale de Trolls a lancé les festivités dans la joie et la bonne humeur alors que le tout Hollywood se déhanchait dans le public. Alors même si JT n'a pas remporté le prix, décerné à City of Stars ( La La Land), il n'a pas démérité avec cette performance incroyablement dynamique. On vous laisse la découvrir ci-dessous ainsi que le reste des performances de la soirée !

Can't Stop The Feeling - Justin Timberlake

The President of Pop, Justin Timberlake turns the #Oscars opening number into a gigantic dance party pic.twitter.com/TAlSL8YXyX — #AT????????‍???????? (@andytelasai) 27 février 2017

How Far I'll Go - Lin Manuel Miranda & Auli'i Cravalho

C'est Lin Manuel Miranda, qui a composé, écrit et interprété la Bande Originale de Vaiana ( Moana en anglais), qui a ouvert la prestation de How Far I'll Go avant que Auli'i Cravalho, qui double le personne principal ne chante. La jeune fille s'est d'ailleurs pris un élément du décor sur la tête au passage !

City of Stars & Audition - John Legend

Comme prévu ce n'est pas Emma Stone et Ryan Gosling qui sont montés sur scène pour interpréter les deux chansons de La La Land nommées pour l'Oscar de la meilleure chanson ! Histoire d'éviter les fausses notes, cette tâche à été confiée à John Legend...

The Empty Chair - Sting

Une performance toute en émotion pour Sting qui était nommé dans la catégorie meilleure chanson originale pour le film Jim : The James Foley Story !