Justin Timberlake réagit à sa première nomination aux Oscars

Justin Timberlake n'arrive pas à y croire ! En apprenant sa nomination aux Oscars 2017, avec La La Land en tête des nominations, pour "Can't Stop The Feeling" (sur la bande originale du film d'animation les Trolls), le chanteur a voulu partager sa joie avec ses followers sur Twitter. "Sans Voix. Waouhwaouhwaouh ! Un grand merci à l'Académie (des Oscars ndlr) pour la nomination de #CantStopTheFeeling ! Félicitations à tous les nominés !! JT" écrit-il sur le réseau social. Il faut dire que c'est un sacré honneur pour un artiste : Justin Timberlake est nommé aux Oscars pour la première fois de sa carrière. La classe.

SPEECHLESS. WOWOWOW!!!!!!! Thank you SO MUCH @TheAcademy for this nomination for #CantStopTheFeeling ‼Congrats to ALL the nominees!! -JT — Justin Timberlake (@jtimberlake) January 24, 2017

Parmi les autres nommés dans la catégorie "meilleure chanson originale de film", on retrouve Alessia Cara pour le morceau "How Far I'll Go", tiré de la bande originale du dernier Disney Vaiana. Cette dernière a aussi partagé sa joie sur Twitter en déclarant avec humour que "c'était plutôt pas mal pour commencer 2017." Enfin, il y a "Audition (The Fools Who Dream)" de Ryan Gosling et Emma Stone pour "La La Land", "City of Stars" interprété encore une fois par Ryan Gosling et Emma Stone pour "La La Land" et "The Empty Chair" de Sting, en live pour la réouverture du Bataclan, pour le documentaire "Jim : The James Foley Story". Mais qui sera oscarisé ? Réponse ce 26 février...