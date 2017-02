Justin Timberlake, John Legend, Sting... les performances attendues aux Oscars 2017

Dimanche 26 février se tiendra la 89ème cérémonie des Oscars, cérémonie de remise de prix du cinéma la plus prestigieuse aux Etats-Unis. Dans la lignée des Golden Globes, on s'attend à une razzia de La La Land, à moins que letrès acclamé Moonlight ne créé la surprise. Le film de Damien Chazelle étant une comédie musicale ses chances de l'emporter dans les catégories musicales sont encore plus fortes. Sont également nommés les bandes originales de Jackie (Mica Levi), Lion (Dustin O'Halloran et Hauschka), Moonlight (Nicholas Britell) et Passengers (Thomas Newman). Mais la catégorie que l'on attend avec le plus d'impatience est celle de la meilleure chanson originale car elle donnera lieu à plusieurs performances scéniques ce dimanche.

Justin Timberlake, John Legend , Sting et Lin-Manuel Miranda sont ainsi attendus sur la scène du Dobly Theatre pour interpréter les 5 chansons nommées. JT interprétera Can't Stop The Feeling, extraite du movie Trolls et qu'il a co-écrit avec le producteur star Max Martin et Karl Johan Svchuster. Sting jouera une chanson intitulée The Empty Chair extrait de la Bande Originale de Jim : The James Foley Story, un documentaire consacré au journaliste américain assassiné par l'Etat Islamique en 2014. Sting est un habitué des Oscars, c'est sa quatrième nomination dans la catégorie meilleure chanson originale. Lin-Manuel Miranda, et Auli'i Cravalho, qui double Moana/Vaiana dans le film Disney du même nom, interpréteront quant à eux How Far I'll Go. Une chanson écrite par le créateur d'Hamilton et qu'on entend deux fois dans le film, la deuxième version ayant été enregistrée par Alessia Cara pour le générique de fin.

John Legend sera quant à lui présent sur scène pour jouer les deux chansons de La La Land nommées, Audition ( The Fools Who Dream) et City of Stars. Des chansons dont la musique est signée Justin Hurwitz et dont les paroles ont été écrites par Benj Pasek et Justin Paul. Dans le film la première est interprétée par Emma Stone alors que la seconde est chantée par Ryan Gosling puis reprise en duo par les deux acteurs. John Legend qui joue aussi dans La La Land y interprète une autre chanson ( Start a Fire). Les mauvaises langues expliquent que l'absence du duo originale pour la performance de dimanche s'expliquent par leurs piètre qualités vocales. Quoi qu'il en soit, John Legend, détenteur d'un Oscar de la meilleure chanson originale pour le film Selma (2014) saura rendre honneur à ces deux titres !