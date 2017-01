Justin Bieber, Rihanna... les nommés aux iHeart Radio Music Awards 2017 dévoilés 

La saison des remises de prix approche, il y aura les Grammy Awards 2017 le 12 février prochain et quelques semaines plus tard, c'est la moins prestigieuse mais tout de même très attendue cérémonie des iHeartRadio Music Awards qui aura lieu à Inglewood en Californie. Les nommés viennent d'être dévoilés ainsi que le premier performeur de la cérémonie, Bruno Mars. A noter que c'est Drake (12 nominations) et The Chainsmokers (11 nominations) qui sont les chouchous de la compétition. Ariana Grande, Beyoncé, Justin Bieber, twenty one pilots et Rihanna sont également favoris ! On vous laisse découvrir les principales catégories et les nommés ci-dessous. Rendez-vous le 5 mars prochain pour découvrir tous les gagnants.

Chanson de l'année

Can't Stop The Feeling de Justin Timberlake

Cheap Thrills de Sia featuring Sean Paul

Closer de The Chainsmokers featuring Halsey

One Dance de Drake featuring Wizkid and Kyla

Stressed Out de twenty one pilots

Artiste féminine de l'année

Adele

Ariana Grande

Rihanna

Selena Gomez

Sia

Artiste masculin de l'année

Drake

Justin Bieber

Luke Bryan

Shawn Mendes

The Weeknd

Groupe de l'année

Coldplay

DNCE

Florida Georgia Line

The Chainsmokers

twenty one pilots

Meilleure clip de l'année ( vote du public)