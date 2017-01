Justin Bieber pas fan de The Weeknd

On vous en parlait, The Weeknd et Selena Gomez en couple, pourrait donner une collaboration musicale. Pas sûr par contre que Justin Bieber l'écoutera ! En effet, alors que TMZ l'interrogeait sur la musique de son homologue canadien, la star a répondu assez franchement au paparazzi en montant dans une voiture : "Nope, je n'arrive pas écouter une chanson de The Weeknd. Ce truc est naze". Voilà qui a le mérite d'être très clair ! On attend la réponse de The Weeknd avec impatience...

Ou serait-ce plus une affaire de ressentiment du côté de Justin Bieber, en concert exclusif à Lille en 2017 ? Ce ne serait pas le seul. Depuis que The Weeknd et Selena Gomez ont été aperçus très proches à la sortie d'un restaurant de Santa Monica, Bella Hadid, l'ex-copine de ce dernier a arrêté de suivre la chanteuse sur Instagram. Une relation non confirmée qui ne fait décidément pas que des heureux...