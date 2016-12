Justin Bieber : Let Me Love You, le remix dancefloor de Zedd à écouter absolument !

Juste quand on commençait à se dire qu'on avait peut-être assez entendu Let Me love You de Justin Bieber, dont voici le clip, Zedd nous dévoile un nouveau remix qui regonfle notre enthousiasme ! Il y a quelques jours, le producteur a en effet dévoilé son interprétation du titre de DJ Snake avec la voix de la pop star. Ici, pas de deuxième couplet mais un interlude musical explosif qui vous fera sauter à deux pieds sur le dancefloor ! Voilà ce que ça donne ci-dessous.

De quoi fêter la fin d'année en beauté, non ? Si vous n'avez pas assez de Justin Bieber pour la soirée, vous avez aussi bien d'autres remixes de "Let Me Love You" comme par exemple ceux de Tiësto, Marshmello ou encore Don Diablo. Dans un autre genre, voilà "Cold Water" de Justin Bieber en version acoustique chez Ellen DeGeneres. Il y en a décidément pour tous les goûts... Vous aimez la version de Zedd ?