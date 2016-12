Justin Bieber : I Wanna Be, le nouveau titre fuite

Il nous manque ! Tandis que "Let Me Love You" de Justin Bieber inspire toujours autant les remixes comme celui de Zedd, le chanteur se fait discret en cette période de Noël. Un repos bien mérité après le Purpose Tour autour du monde (qui reprend d'ailleurs au Mexique en février prochain) ! Mais voilà, un nouveau titre vient de faire son apparition sur la toile et devrait ravir tous les fans. Pour écouter "I Wanna Be", c'est ci-dessous.

Pour l'instant, pas moyen de savoir si "I Wanna Be" fait partie des sessions d'enregistrement de Purpose ou s'il s'agit d'un titre pour un album futur. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que ce son très lounge pourrait tout à fait être un tube si Justin Bieber décidait de le sortir... En attendant une version longue, on devra se contenter de cette extrait de 2 minutes ! Peut-être que Justin Bieber, qui a vendu pas mal d'albums cette année, nous dévoilera l'intégral en cadeau de nouvelle année ? Suspense... Vous aimez I Wanna Be ?