Justin Bieber : De retour sur Instagram pour le Super Bowl

Justin Bieber, pas fan de The Weeknd, avait quitté Instagram avec détermination il y a quelques mois, qualifiant le réseau social de "fait pour pour le diable et l'enfer". Mais ça ne l'empêche pas d'être de retour pour se faire un peu de pub et répandre la belle parole pour le réseau téléphonique américain T-Mobile. Le chanteur de "Sorry" a effectivement mis en ligne une pub après 24 semaines de silence total, suite à l'hostilité de ses fans à l'égard de sa petite amie d'alors, Sofia Ritchie.

Let me see your #unlimitedmoves Une vidéo publiée par Justin Bieber (@justinbieber) le 3 Févr. 2017 à 14h07 PST

Mais pourquoi cette pub provoque-t-elle le grand retour de Justin Bieber sur Instagram ? Il s'agit d'un spot national spécial Super Bowl, où Lady Gaga assurait le show de mi-temps, événement sportif regardé par une centaine de millions d'américains... On peut y voir Justin Bieber, expert de la célébration des touchdowns pour l'occasion, appelant aux #UnlimitedMoves de tous...