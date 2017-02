Justin Bieber : Combien lui rapporte le Purpose World Tour ?

Justin Bieber n’a que 22 ans, et pourtant il est l’une des plus grandes stars internationales. Qu’on l’adule ou qu’on le haïsse, tout le monde le connaît, lui et ses titres Sorry, What Do You Mean, Love Yourself ou encore Baby. En 2016, Justin Bieber figurait parmi les artistes les plus commentés sur Twitter aux côtés de David Bowie, Prince ou bien One Direction, et son clip Sorry a été la vidéo VEVO la plus visionnées de l’années. Un vrai recordman, qui explose encore tous les chiffres avec le Purpose World Tour qui a débuté le 9 mars dernier à Seattle. Cette tournée mondiale a fait suite à l’énorme succès commercial et critique de l’album du même nom, en effet, de nombreux détracteurs du chanteur américain ont même salué cette nouvelle évolution de l’artiste, dans un style bien plus mûr. Ce n’est pas pour rien que Justin a été invité sur les derniers albums de DJ Snake et Major Lazer, pour les titres Let Me Love You et Cold Water. Le Purpose World Tour se prolongera jusqu’au 6 septembre prochain, et a déjà rapporté une somme astronomique. À votre avis, quelle est elle ?

158,7 millions. Non, vous ne rêvez pas, une seule tournée de Justin Bieber a récolté à elle seule plus d’une centaine de millions de dollars. Après une pause bien méritée depuis fin novembre dernier, les concerts reprendront le 15 février au Mexique, puis passera par l’Australie, le Chili, la Colombie, l’Afrique du Sud, la Suède et bien sûr la France. Un concert exclusif de Justin Bieber a été annoncé à Lille en juin 2017 à l’occasion du North Summer Festival, un évènement unique où il partagera l’affiche avec Sting, Martin Garrix, Ibrahim Maalouf ou encore Klingande.