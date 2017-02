Justin Bieber clashe encore The Weeknd (video)

Après un premier commentaire sur la musique de The Weeknd, Justin Bieber revient à la charge contre son homologue canadien ! Il faut rappeler que le chanteur de "Can't Feel My Face" sortirait avec sa célèbre ex-copine Selena Gomez... Ainsi ce week-end, Justin Bieber n'était pas présent aux Grammy Awards et a décidé de faire un "questions-réponses" avec des fans depuis chez lui. Quand l'un d'entre eux lui demande quelle est sa chanson favorite du moment, la star ne peut pas s'empêcher de répondre "Starboy" de The Weeknd... Avant d'éclater de rire...

"Oh p*, c'est trop drôle" répète-il à plusieurs reprises avant de rire à nouveau avec ses amis à ses côtés. Une attaque gratuite qui fait suite à une première. Au mois de janvier, Justin Bieber avait déjà qualifié la musique de The Weeknd de "nulle", ajoutant qu'il n'arrive pas à écouter ses chansons. Jalousie ? L'histoire ne nous le dit pas. De leur côté, Selena Gomez et the Weeknd, qui pourraient collaborer ensemble, n'ont pas officialisé leur relation mais se trouvaient ensemble à l'after party de Rihanna des Grammy Awards ce dimanche soir.