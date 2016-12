Justin Bieber, Adele... quels sont les albums les plus vendus de 2016 ?

En matière d'albums, 2016 aura été une année fructueuse. Les plus francophones d'entre vous seront ravis de retrouver notre top des albums de chansons françaises tandis que les aficionados d'électro trouveront leur compte avec le top des albums électro de 2016. Mais, qu'en est-il des ventes ? Nous savons que Sia est l'artiste la plus shazamée de l'année, par exemple. Mais lorsqu'ils s'agit des disques les plus plébiscités par le public, on retrouve les plus grands poids lourds de l'industrie - comme Adele ou Rihanna. Les artistes disparus trop tôt comme David Bowie ou Prince ont, quant à eux, occupé les charts - faisant grimper les ventes d'albums.

1/. Adele - 25 (1,684,000 copies)

2. Drake - Views (1,579,000 copies)

3. Beyonce — Lemonade (1,527,000 copies)

4. Chris Stapleton — Traveller (1,042,000 copies)

5. Various — Hamilton Original Cast Album (739,000 copies)

6. Twenty One Pilots — Blurryface (678,000 copies)

7. Prince — The Very Best Of Prince (660,000 copies)

8. Pentatonix — A Pentatonix Christmas (639,000 copies)

9. Rihanna — Anti (591,000 copies)

10. Justin Bieber — Purpose (543,000 copies)

11. Blake Shelton — If I’m Honest (522,000 copies)

12. Panic ! at the Disco - Death of a Bachelor (506,000 copies)

13. Prince — Purple Rain (487,000 copies)

14. David Bowie - Blackstar (448, 000 copies)

15. Metallica - Hardwired... to Self-Destruct (432,000 copies)

Adele est, sans grande surprise, celle qui a vendu le plus de copies. 25 est sorti il y a à peine un an et déjà, l'album s'est écoulé à plus d'un million exemplaires. Dans le classement, on retrouve également Twenty One Pilots avec Blurryface (678,000 copies) ou Rihanna et Anti (591,000 copies). De son côté, Justin Bieber a vendu près 543,000 exemplaires de Purpose. Enfin, on notera que Panic ! at the Disco s'est faufilé à la 12 ème place du classement avec 506,000 copies pour Death of a Bachelor.