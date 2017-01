Justin Bieber absent des Grammy Awards 2017 ?

Alors que la liste des performeurs aux Grammy Awards 2017 s'allonge et avec des artistes pour le moins prestigieux ( Metallica, Bruno Mars, Adele etc), il se pourrait bien que d'autres artistes boudent en revanche la cérémonie. Selon TMZ Justin Bieber aurait ainsi l'intention de ne pas en être car la cérémonie ne serait pas " représentative ou pertinente, spécialement quand il s'agit de jeunes chanteurs" précise le site. Pourtant le canadien a été nommé dans 4 catégories dont celle de l'album de l'année pour Purpose et chanson de l'année pour Love Yourself. Mais Justin Bieber ne serait pas le seul à vouloir boycotter les Grammy d'après TMZ !

Drake et Kanye West seraient ainsi les deux autres grands absents de la cérémonie. Dans le cas de Drake son absence est logique puisque le chanteur sera à Manchester dans le cadre de son Boy Meets The World Tour. Le compatriote du Biebs est nommé dans 8 catégories dont celles d'album de l'année pour Views et meilleure performances rap pour Pop Style. Quant à Kanye West, il avait déjà affirmé il y a quelques mois qu'il ne serait pas présent aux Grammy Awards si Frank Ocean n'était pas nommé. Seulement l'artiste a lui même décidé de ne pas soumettre ses albums à l'Académie. Yeezy s'étant temporairement retiré de la scène médiatique suite à des soucis de santé, on ne serait pas étonné qu'il ne soit pas de la partie malgré ses 5 nominations !