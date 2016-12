Julien Doré , Vianney, Amir...les meilleurs albums de chansons françaises en 2016

Bien que nous ayons tendance à privilégier la musique anglo-saxonne, force est de constater qu'en France, nous avons d'excellents artistes qui redonnent ses lettres de noblesse à la langue de Molière. Entre 2015 et 2016, nous avons été gratifiés de très bons albums et en cette fin d'année, il était naturel d'en établir le classement. Ainsi, après le top des albums pop ou encore le top des albums électro, voici le top des meilleurs albums de chansons françaises.

Difficile de faire un Top sans évoquer le jeune Navii. Avec des titres comme J'Ecoute du Miles Davis ou Turbulences, il s'est fait une place dans les playlists radio et dans les nôtres. Tout Se Donner est un album prometteur qui nous donne hâte à la suite.

Avec leur EP sorti en 2015, les L.E.J se sont clairement imposées dans les charts français. Elles ont rempli l'Olympia à plusieurs reprises, ont fait une tournée des festivals qui ferait pâlir n'importe qui et au milieu de toute cette effervescence, elles ont même pris le temps de travailler un EP spécial pour Noël. Leur album, on l'attend de pied ferme.

Le groupe rock Superbus est revenu sur le devant de la scène en 2016 avec un nouvel opus. Intitulé Sixtape, le disque est composé de très bons titres - comme Strong & Beautiful- qui nous rappelle pourquoi nous aimions tant Superbus. Après des succès comme Butterfly ou Radio Song, la bande de Jennifer Ayache est revenue avec le rock énergique et rétro qu'on lui a toujours connu.

Leur séparation officielle avance à grands pas mais le duo ne comptait pas nous laisser sans rien. On vous l'accorde, citer une réédition, c'est un peu facile. MAIS, cette nouvelle version de leur album Des Ombres Et Des Lumières propose quelques acoustiques inédits ainsi que l'enregistrement du concert à l'Olympia - et c'est justement ce qui nous intéresse, le live. Si vous avez aimé la version studio, le live donne une toute autre dimension aux morceaux.

Avec cet album, Boulevard des Airs n'a livré que des tubes. Du triomphal Bruxelles à Ce Gamin-là, chacun y trouvera son compte. On vous défie de ne pas y trouver un seul titre qui ne vous correspond pas (et en plus, on peut travailler notre espagnol).

En 2016, FAUVE a annoncé sa volonté de se retirer un peu. Le collectif a connu un succès démesuré et encore aujourd'hui, leurs titres résonnent dans notre esprit. FAUVE a signé des morceaux intemporels auxquels n'importe qui peut s'identifier et rien que pour ça, nous les remercions. A noter que les versions live de Saint Anne et de 4 000 îles sont à découvrir.

L'album est sorti en 2015 mais il a clairement marqué 2016 avec le retour des Insus sur scène. Nous avons tous grandi avec Telephone alors ce Best-Of est clairement un cadeau. Bientôt, ils donneront un concert mémorable au Stade de France et si vous voulez notre avis, mieux vaudrait y être.

Ah, Amir. 2016 est clairement son année. Avec Au Coeur de Moi, il s'est imposé comme l'une des références françaises de 2016, redorant même notre blason à l'étranger (avec les MTV EMA). Pour réaliser cet opus, il s'est entouré des meilleurs -comme WE ARE IV- et le résultat est clairement réussi. Retenez bien son nom parce que vous n'avez pas fini d'en entendre parler.

Avec &,Julien Doré confirme qu'il est l'une des valeurs sûres de la musique française. Poétique, travaillé, esthétique et criant de sensibilité, cet album est celui qu'il vous faut cette année.

Vianney a livré il y a quelques semaines sont deuxième album (plus personnel que le premier) et c'est une réussite. Le chanteur s'y livre beaucoup plus - à travers des titres comme Je m'en vais ou Le Galopin- et c'est clairement notre coup de coeur de l'année..

L'album n'est pas en Français MAIS nous devions citer Jain. Véritable révélation, elle a battu tous les records avec son premier album, Zanaka. Bien sûr, c'est un disque fait pour le live mais il était impensable de la citer parmi les disque français marquants de 2016.